Tanzania | vietati i libri della serie “Diario di una schiappa” per i contenuti Lgbtq

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sono 16 i titolipopolaredi‘Diary of a Wimpy Kid’ (in italiano, ‘di una‘) che sono statidal governo. Il divieto per i. La, secondo le autorità, viola le tradizioni, i costumi e le culture del paese. Lo scrive la Bbc. Il ministro dell’Istruzione Adolf Mkenda ha affermato che imettono in pericolo la qualità dell’istruzione per i bambini, e le scuole che utilizzano questidovranno far fronte a misure disciplinari e legali, inclusa la revocaloro registrazione, hanno precisato le autorità. “Il loro contenuto non è buono per l’educazione dei ...