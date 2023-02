Tananai | età | fidanzata | vita privata e quanto guadagna

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023) Che cosa si sa sull’età di, ma anche sulla sua? In molti se lo chiedono, soprattutto in questo periodo, visto che apare il cantante in questione ha riscosso un certo successo al Festival di Sanremo e visto che infatti apare il numero di suoi seguaci risulta essere sempre più elevato.e non solo Il cantanteè nato a Milano nel 1995 a Milano e il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino. Si tratta non solo di un cantante italiano, ma anche di un produttore discografico e lo stesso ha cominciato il suo percorso nella musica nel 2014 e il nome d’arte che aveva scelto era all’inizio “Not for Us”. Il giovane si concentrava soprattutto sulla musica elettronica e poi a ...