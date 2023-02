Tabellone parallelo femminile Mondiali Courchevel-Meribel 2023 | Bassino al via

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ildello slalomdeidi. Negli ottavi di finale di questa affascinante specialità c’è Martache cerca il grande sogno di andare a medaglia. Sarà la francese Lamure la sua sfidante nella parte bassa del, Lysdahl o Gritsch le possibili avversarie qualora l’azzurra dovesse approdare ai quarti. Di seguito ecco ilcompleto. OTTAVI DI FINALE 1 Stjernesund (NOR) vs 16 Rast (SUI) 8 Ellenberger (SUI) vs 9 Gasienica (POL) 5 Duerr (GER) vs 12 O’ Brienn (USA) 4 Direz (FRA) vs Tviberg (NOR) 13(ITA) vs 14 Lamure (FRA) 6 Lysdahl (NOR) vs 11 Gritsch (AUT) 7 Holdener (SUI) vs 10 Frasse (FRA) 2 Hector (SWE) vs 15 Alphand ...