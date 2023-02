Tabellone Atp Rotterdam 2023 | Tsitsipas ancora sulla strada di Sinner | presente anche Sonego

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilprincipale dell’Atp 500 di, torneo in programma in Olanda sul veloce indoor dal 13 al 19 febbraio. Stefanodopo la finale di Melbourne torna in campo e lo fa da testa di serie numero uno. La cattiva notizia è che Jannikpotrebbe nuovamente trovarselo di fronte, già negli ottavi di finale. Non un sorteggio semplice per l’azzurro, che esordirà contro il francese Bonzi. Andatapeggio a Lorenzo, che all’esordio dovrà affrontare il detentore del titolo Felix Auger-Aliassime. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti.PROGRAMMA E COPERTURA TVATPPRIMO TURNO (1)...

Dalla posizione numero 800nella quale orbitava ad inizio 2022 arrivano due semifinali ... ma per decisione del direttore del torneo Marcello Marchesini ricevo una wild card per il......posizioni in classifica visto che si presentava in Sudamerica (dove ha centrato 2 titolia Vina ... Inresta Lorenzo Musetti, 3testa di serie del seeding, che al debutto se la vedrà con l'...

Atp 500 Rotterdam: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP 500 Rotterdam, il tabellone: Jannik Sinner sfortunato, possibile ... Eurosport IT

ATP Rotterdam, il tabellone: subito il campione uscente Auger Aliassime per Sonego, possibile Tsitsipas-Sinner al secondo turno Ubitennis

Tennis, Atp 250 Buenos Aires: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Buenos Aires, il tabellone: rientra Alcaraz, presenti Musetti e Fognini Ubitennis

il match è valido per il primo turno del torneo di tennis ATP 500 di Rotterdam, e vede sfidarsi il tedesco ed il coreano: In palio, un posto per poter accedere agli ottavi sul cemento olandese. Un ...Sfide combattute nel primo turno di ATP Delray Beach: Kudla vince di rimonta. Avanzano anche Nishioka e Mmoh Sotto di un set e un break in avvio di secondo parziale, Denis Kudla è riuscito a confezion ...