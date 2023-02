Swiatek | c' è subito Collins al debutto a Doha Avanza Kvitova

Oggi, che in virtù del bye esordirà direttamente al secondo turno, ha conosciuto il nome della sua prima avversaria. Ritroverà Danielle Collins, che l'ha fermata 64 61 in semifinale all'..., che gode di un bye come le prime quattro teste di serie e dunque inizia il suo torneo un ... Cresciuta velocemente, abituata daa confrontarsi con le pressioni, Gauff ha le idee chiare ...

Un anno fa, a Doha, Iga Swiatek iniziava una striscia di sei titoli e 37 vittorie consecutive. Nel mezzo del cammino da record, è diventata anche ...Swiatek, che gode di un bye come le prime quattro teste di ... Cresciuta velocemente, abituata da subito a confrontarsi con le pressioni, Gauff ha le idee chiare anche sul suo percorso tecnico.