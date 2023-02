(Di martedì 14 febbraio 2023) Un cittadinodi 48dopo essersito in unalpino in. La vittima, che era residente nel canton Ticino, volevadideldi, e partecipava a un’uscita organizzata da un circolo di appassionati. Dopo l’immersione ha però perso i sensi e da allora non si è più ripreso. Domenica sono stati i sanitari dell’ospedale universitario di Losanna a dichiararne la morte. “Da solo non usciva più dal foro di ingresso. È stato estratto rapidamente dagli altri partecipanti, che erano una quindicina in tutto, ma era già privo di conoscenza “, ha spiegato un portavoce della polizia del canton Vallese. Le sue condizioni sono ...

Michelle Hunziker sinel lavoro e ammette: 'La natura alla lunga vince' In questi mesi di assenza dalla tv la conduttricesi è lanciata nel lavoro e nella promozione dei prodotti della ...... accorre di corsa Vinicius che colpisce il pallone in modo sporco dentro all'area di porta elvetica; Sommer sie manda la sfera in calcio d'angolo. Latorna a farsi vedere dalle parti ...

Svizzera, si tuffa nel lago ghiacciato di Taney per ammirare i giochi di luce: morto italiano di 48 anni Il Fatto Quotidiano

"Il sole è Dio": William Turner incanta la Svizzera - Mondo ARTE.it

Noemi non si tuffa più e le favole delle cenerentole di A eNordest

Sorpreso dal padrone di casa, ladro si tuffa nel fiume e muore Ticinonline

Truffa telefonica da un milione di franchi per una pensionata Corriere del Ticino

Un cittadino italiano di 48 anni è morto dopo essersi tuffato in un lago alpino in Svizzera. La vittima, che era residente nel canton Ticino, voleva ammirare i giochi di luce del lago di Taney, ghiacc ...Un tuffo in un lago alpino ghiacciato per ammirare i giochi di luce è stato fatale in Svizzera a un sub italiano di 48 anni residente del cantone di Ginevra. Dopo l'immersione ha perso i sensi e da ...