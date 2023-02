Svelata la nuova Ferrari | Leclerc e Sainz “Pronti a vincere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) MARANELLO (ITALPRESS) – Sfreccia la. Maranello tiene a battesimo la SF-23 per lastagione del Mondiale di Formula 1, dove la Rossa ha intenzione di ribaltare le gerarchie dell'ultima stagione. “L'obiettivo è ovviamente, abbiamo lavorato sui difetti della macchina del 2022 per migliorare lamonoposto – ha detto Charles, vice-iridato in carica –è l'obiettivo primario, dopo il secondo posto dello scorso anno voglio fare un altro passo avanti. E' veramente bello avere questi tifosi qui, godere di così tanta passione. Fiorano e i suoi tifosi rendono speciale anche questa stessa presentazione. Ho trascorso tanto tempo al simulatore, allenandomi in modi diversi anche fuori da Maranello. Per riprendere un pò la mano abbiamo ...