Surf e movida | viaggio nell’anima allegra di Capo Verde

(Di martedì 14 febbraio 2023) Distese di sabbia lungo la costa e nell’entroterra, la porta d’ingresso nelle isole divi accoglie con un paesaggio lunare. Basta un’occhiata alle distese aride per intuire i tratti del Sahara circoscritti dalle acque dell’oceano. Sal è un frammento di deserto separato da un braccio di mare, la più orientale tra le isole settentrionali, dai locali denominate “Ilhas do Barlavento” (Sopravento) per i forti Alisei che spirano dal continente africano. È anche la più antica di questo arcipelago vulcanico, una costellazione di dieci isole racchiuse nella regione del Sahel nell’Africa sub-sahariana. Quando Sal venne scoperta nel 1460, fu chiamata “Ilha Plana” per i paesaggi pianeggianti che la disegnano, eccezion fatta per il Monte Grande, il cucuzzolo che troneggia sulle dolci colline nella parte settentrionale. Fu l’economia a cambiare il ...