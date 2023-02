Surbo | sequestro di oltre mezza tonnellata di pesce Guardia costiera

Leggi su noinotizie

(Di martedì 14 febbraio 2023) Più di: questo il quantitativo di prodotto ittico sequestrato dai militari delladi Otranto a seguito di un controllo in un locale etnico dieseguito nella serata di ieri. Quasi la totalità del prodotto rinvenuto era privo di qualsiasi forma di tracciabilità, rendendo impossibile ai militari l’accertamento della provenienza, con evidenti rischi per la salute dei clienti. In alcuni prodotti è stato anche accertato il superamento della data di scadenza, non essendo, pertanto, più idonei al consumo. I militari hanno accertato anche la mancata compilazione del registro rifiuti, necessario per dare evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’esercizio commerciale. Per le violazioni rilevate sono stati quindi elevati diversi verbali amministrativi, per ...