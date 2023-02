Super Trainer | le 10 migliori scarpe da running super ammortizzate | super belle e super stilose

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Diciamolo subito, perché il concetto è importante: leda corsa non sono tutte uguali. Tempo fa l'atleta etiope Derara Hurisa aveva dovuto rinunciare alla vittoria e al personal best nella maratona di Vienna per aver corso indossando“irregolari” (nella fattispecie delle adidas Adizero Prime X), colpevoli solo di avere uno spessore dell'intersuola cheava di 1 centimetro il limite massimo (di 4 centimetri) imposto da World Athletics per le calzature da strada. Ma perché il corridore etiope aveva deciso di utilizzare proprio quelle? Probabilmente perché si era accorto delle potenzialità delle, ovvero quelle sneakers con un'intersuola ...