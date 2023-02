Suicidio assistito | decisione storica della Procura di Bologna

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ha chiesto l'immediata archiviazione dell'autodenuncia presentata dalle attiviste che hanno accompagnato una donna in Svizzera per accedere al

La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione per le attiviste dell'associazione L uca Coscion i che hanno accompagnato aluna donna di 89 anni, malata di Parkinson. Il procuratore Giuseppe Amato , che ha firmato personalmente il provvedimento, si è basato sulla sentenza della Corte costituzionale del ...La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione per l'autodenuncia delle attiviste dell'associazione Coscioni dopo che hanno accompagnato in Svizzera una donna di 89 anni per il. Il fascicolo era stato aperto solo cinque giorni fa e la richiesta è arrivata il 13 febbario, appena cinque giorni dopo. Come riferito dall'agenzia Ansa, il procuratore Giuseppe ...

La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione per le attiviste dell'associazione Luca Coscioni che hanno accompagnato al suicidio assistito una donna di 89 anni, malata di Parkinson. Il procuratore ...