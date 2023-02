Stupri e violenze con la complicità di una donna | ricercato internazionale acciuffato a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023)– I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 35enne di origini romene, in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità e successivamente in esecuzione di mandato d’arresto europeo per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi nel suo Paese. In particolare, nel corso di un normale servizio perlustrativo per la prevenzione dei reati, una pattuglia di carabinieri della Stazione di– Divino Amore, effettuando controlli alla circolazione stradale, ha fermato un veicolo con a bordo due soggetti stranieri, uno dei quali, privo di documenti, ha declinato generalità che subito sono sembrate sospette. I carabinieri, infatti, non convinti delle informazioni ricevute, hanno deciso di accompagnare il soggetto in caserma per approfondimenti sulla sua identità, ...