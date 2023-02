(Di martedì 14 febbraio 2023) AGI - È deceduto nella tarda mattinata di oggi, all'ospedale di Bolzano, il ragazzo tedesco di 12 anni che domenica mattina era caduto dal balcone dell'albergo dove alloggiava a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. Il giovane, originario di Dorstadt, nei pressi di Braunschweig, era inscolastica e la tragedia sarebbe stata causata nel tentativo di fare unoaidi classe. Lo scolaro tedesco di 12 anni (M.F.R., le sue iniziali) è morto per i gravi politraumi che aveva riportato nel violento impatto su cemento del parcheggio dell'hotel Auren dopo una caduta di circa sei metri. Il giovane, stando alla ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri anche dopo aver sentito idi classe, per motivi di goliardia, e non per bullismo, avrebbe cercato di scavalcare la paratia di legno ...

Losi trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. L'incidente ... - - > I ragazzini stavano giocando a nascondino e sembra che ilabbia scavalcato un balcone ...caduto dal balcone Il giovanetedesco , dopo essere precipitato, era stato trasportato all' ospedale di Bolzano , dove purtroppo oggi è morto . Il, originario di Dorstadt , si ...

Studente 12enne muore per uno scherzo ai compagni di scuola in gita AGI - Agenzia Italia

Bolzano, morto lo studente tedesco caduto dal balcone • TAG24 Tag24

Studente 12enne muore cadendo dal balcone dell'hotel. Giocava a ... News Prima

Bolzano, cade da balcone in gita: muore 12enne - LaPresse LAPRESSE

Canestro da sotto, poi un tiro libero e l’ultimo da centrocampo: così un 12enne ha vinto 10.000 dollari Corriere TV

E' deceduto all'ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Lo studente si trovava in Alto Adige con la su ...Il giovane studente tedesco, dopo essere precipitato, era stato trasportato all’ospedale di Bolzano, dove purtroppo oggi è morto. Il 12enne, originario di Dorstadt, si trovava in Alto Adige per la ...