torna a parlare del grande successo del Festival di Sanremo ripercorrendo alcuni momenti salienti della kermesse musicale. Eleonora Daniele ha però qualche difficoltà in studio a causa ...'Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c'è più e non si può difendere - ha detto intervenendo alla trasmissione '' - . Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma ...

Storie Italiane, Annalisa Minetti fa una battuta e gela tutti: caos in studio. Ecco cos'è successo in diretta leggo.it

“Me ne vado”, Eleonora Daniele sbrocca in diretta: gelo in studio Internet Tuttogratis

Storie Italiane, Eleonora Daniele asfalta due inviati “Dormono” Baritalia News

Sanremo 2023: l'intervista a Mengoni, Gino Paoli fuori controllo, la ... News Prima

Marco Mengoni a Storie Italiane, lacrime a Sanremo: “È stato ... Lanostratv

“Le parole hanno un peso e anche il posto ha avuto il suo peso”, ha dichiarato Cristiana Ciacci ospite di “Storie italiane”. La figlia di Little Tony chiede le “scuse pubbliche” di Gino Paoli per ...Storie Italiane torna a parlare del grande successo del Festival di Sanremo ripercorrendo alcuni momenti salienti della kermesse musicale. Eleonora Daniele ha però qualche difficoltà in studio a causa ...