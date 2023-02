Storie Italiane | Annalisa Minetti fa una battuta e gela tutti | caos in studio Ecco cos’è successo in diretta

Leggi su blog.libero

(Di martedì 14 febbraio 2023)torna a parlare del grandedel Festival di Sanremo ripercorrendo alcuni momenti salienti della kermesse musicale. Eleonora Daniele ha però qualche difficoltà ina causa dei suoi ospiti che sono molto animati nel corso della puntata. Più volte la conduttrice è costretta a richiamarli, fino a quando, anche lei presente in, non fa unache. LaEleonora ha chiesto più volte di non accavallarsi con le voci. In diverse occasioni la Daniele ha ripreso gli artisti e gli opinionisti chiedendo di parlare uno alla volta, masembrano essere molto indisciplinati. Animati dalla discussione spesso si ...