Stop vendita auto a benzina e diesel dal 2035 | il via libera Ue è una mazzata per l’Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb – Reale svolta green o eco-pagliacciata? Il dibattito è aperto e nei prossimi anni si farà sempre più serrato. Sta di fatto che in Italia sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Il Parlamento Ue ha infatti dato il viadefinitivo all’accordo raggiunto lo scorso dicembre sulloalladi veicoli adal, ovvero ai mezzi a motore termico considerati più inquinanti. Il semaforo verde è arrivato oggi e rientra nel pacchetto europeo sul clima “Fit for 55”. Approvazione con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Cosa prevede l’accordo Ue Nello stesso accordo si prevede anche il raggiungimento di obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 (55% per lee 50% per i furgoni), oltre a ...