Stop auto diesel e benzina | il Parlamento Ue approva la riforma

(Di martedì 14 febbraio 2023) Quando spariranno le? Ileuropeo, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astensioni ha dato il via libera definitivo alloalla vendita dia motori termici dal 2035. Il testoto dagli eurodeputati fissa l'obiettivo di azzerare le emissioni dinuove e furgoni in vendita nell'Ue dal 2035. I veicoli aandranno dunque sostituiti con le alternative a zero emissioni, come l'elettrica. Il provvedimento fa parte del pacchetto «Fit for 55» per il dimezzamento delle emissioni inquinanti nell'Ue entro il 2030. L'accordo raggiunto con il Consiglio nel dicembre dello scorso anno include anche obiettivi intermedi di riduzione delle ...

Leggi Anche EmissioniEuro 7, nuove regole e molto complicate Bus e camion, nuovi standard per le emissioni Oltre alle normative per le, l'Europa mette in campo nuove misure anche per autobus e camion. Nella proposta di regolamento sui nuovi standard di emissione di CO2 per i mezzi pesanti che la Commissione Ue presenterà ci sono ...... raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sulloai veicoli a benzina e diesel Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sulloai veicoli ...

Le auto a benzina e diesel non potranno più essere immatricolate in Europa a partire dal 2035. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto a novembre sullo ...