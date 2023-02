Stop auto benzina e diesel dal 2035 | arriva il via libera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023)direttamente da Strasburgo la decisione di mandare ‘in pensione’ ledal. È stato nel corso della riunione del Parlamento europeo che si è raggiunto l’accordo in merito alla revisione delle norme sulle emissioni di anidride carbonica per furgoni enuove. In seduta plenaria il Consiglio ha approvato con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astenuti l’accordo con gli Stati membri che prevede la revisione degli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per le nuove vetture. La misura per ridurre le emissioni di Co2 È una misura che vuolere a ridurre del 100 per cento le emissioni di Co2 die furgoni nuovi. Ma perre a questo obiettivo finale è stato anche stabilito un ...