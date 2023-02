Stop auto a benzina e diesel dal 2035

... dal 2 al 4 settembre Autolook Week Torino, il festival che celebra il motorsport e leda ... Dal 16 al 21 febbraio ritorna, dopo lodovuto alla pandemia, lo Storico Carnevale di Ivrea con la ...Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sulloai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L'ok definitivo della Plenaria è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. ...

Auto a benzina e diesel, stop alle vendite dal 2035: ok definitivo Ue, mini deroga per le supercar Corriere della Sera

Auto inquinanti, stop alla vendita dal 2035: ok definitivo del Parlamento europeo Il Sole 24 ORE

Ok finale del Pe, stop alla vendita auto inquinanti dal 2035 Agenzia ANSA

Stop alle auto a benzina e diesel: l’Europa ha deciso, il no di Meloni non basta EuropaToday

Auto a benzina e diesel, stop vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento TGCOM

(ANSA) - STRASBURGO, 14 FEB - Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova ...Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035: via libera definitivo dal Parlamento europeo. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria a Strasburgo l'accordo raggiunto con il Consiglio sulla revisione ...