Stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035 | cosa succederà

(Di martedì 14 febbraio 2023)ai veicoli inquinanti a partire dal. Arriva il via libera definitivo dal Parlamento europeo, dopo l’accordo in Ue di novembre. A partire da questa data non potranno esserci più nuove immatricolazioni di veicoli a. L’ok definitivo è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Il testo approvato L'articolo proviene da Inews24.it.

Questo è solo uno dei tanti motivi che hanno spinto l'Unione Europea a promuovere le nuove regole diproduzione di auto a benzina e diesel dal ...Ci sono delle deroghe, per i piccoli produttori: chi produce meno di mille veicoli all'anno potrà continuare a farlo, chi va da mille a 10mila o da mille a 22mila furgoni avrà tempo finofine ...

Auto a benzina e diesel, stop vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento TGCOM

Auto inquinanti, stop alla vendita dal 2035: ok definitivo del Parlamento europeo Il Sole 24 ORE

Ok finale del Pe, stop alla vendita auto inquinanti dal 2035 Agenzia ANSA

Ok finale del Pe, stop alla vendita auto inquinanti dal 2035 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il Parlamento Ue approva lo stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035. FdI, Lega e FI votano No L'HuffPost

Stop ai veicoli inquinanti a partire dal 2035. Arriva il via libera definitivo dal Parlamento europeo, dopo l’accordo in Ue di novembre. A partire da questa data non potranno esserci più nuove ...Lo ha reso noto l'autorità moldava per l'aviazione, riferisce la Bbc. Fra i primi a comunicare lo stop al traffico aereo era stata Air Moldova. "Siamo in attesa della ripresa dei voli", si leggeva in ...