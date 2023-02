(Di martedì 14 febbraio 2023) Ancora una volta si compie l'errore di smantellare un settore industriale di eccellenza per dipendere da potenze straniere. La lezione del gas non ha insegnato nulla ai burocrati europei

Leggi anchevendita auto benzina edal 2035. Danno o svolta, chi ha ragione La nuova legislazione apre la strada alla neutralità carbonica per le autovetture e i veicoli commerciali ...alla vendita di motorie benzina Il Parlamento europeo, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astensioni ha dato il via libera definitivo alloalla vendita di auto a motori ...

Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, arriva l'ok dell'Eurocamera Agenzia ANSA

Stop alle auto a diesel e benzina dal 2035, via libera del Parlamento Ue Il Fatto Quotidiano

Stop a diesel e benzina È il suicidio economico della Ue ilGiornale.it

Stop vendita di auto a benzina e diesel dal 2035: ok definitivo della Ue, Fratelli d'Italia contro la misura Virgilio Notizie

Auto a benzina e diesel, stop alle vendite dal 2035: ok definitivo Ue, mini deroga per le supercar Corriere della Sera

(Adnkronos) – Lo stop alla vendita di auto benzina e diesel a partire dal 2035, come confermato dal Parlamento europeo, è un danno per l’industria dell’auto europea, e italiana, o può essere una ...Via libera definitivo dell’Eurocamera all’accordo, raggiunto dall’Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035.