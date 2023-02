Steven Spielberg ha detto no ad Harry Potter | “Ho scelto di rifiutare”

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha firmato moltissime opere cinematografiche di successo. I suoi capolavori hanno spinto molte persone ad appassionarsi al mondo del cinema. In passato, gli venne anche offerta la possibilità di occuparsi del primo film di. La sua risposta, però, nonostante la bellissima opportunità, fu negativa. In seguito a ciò, il ruolo venne assegnato a Chris Columbus. Ovviamente, c’è una motivazione ben precisa dietro a questa decisione. Stando all’intervista rilasciata per CinemaBlend, in quel periodo, decise di mettere al primo posto la famiglia. Stava vivendo un momento particolarmente importante dove i suoi figli erano ancora molto piccoli. Il desiderio di vederli crescere e di stargli accanto ha superato il potenziale successo derivante dal franchise nel maghetto. Ad oggi, non è affatto pentito ...

Da Michelle Williams, nominata come miglior attrice, a, candidato alla miglior regia; da Cate Blanchett, anche lei in lizza per la statuetta di miglior attrice a Tom Cruise: il suo ...... è un'irresistibile interpretazione della lotta dell'uomo contro la macchina, una stupefacente miscela di musica e movimento, un caposaldo così fondamentale chelo considera il Big ...

Harry Potter: Steven Spielberg spiega perché non rimpiange di non aver diretto La pietra filosofale BadTaste.it TV

Harry Potter e la pietra filosofale: Steven Spielberg svela finalmente il vero motivo per cui alla fine non diresse il film Best Movie

Oscar, Steven Spielberg ricorda Fellini e la mancata nomination per Lo squalo:'Un onore' Everyeye Cinema

The Fabelmans: alcuni membri del cast raccontano di aver ricevuto dei regali da Steven Spielberg BadTaste.it TV

Harry Potter: Steven Spielberg spiega perché non ha diretto il primo film! Everyeye Cinema

Da Michelle Williams, nominata come miglior attrice, a Steven Spielberg, candidato alla miglior regia; da Cate Blanchett, anche lei in lizza per la statuetta di miglior attrice a Tom Cruise: il suo ...Tra i più osservati una leggenda del cinema come Steven Spielberg, candidato per The Fabelmans. Chiacchierando con Deadline all'evento è emerso un episodio del passato di Spielberg che risale al 1976, ...