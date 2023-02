Stellantis | sindacati | gruppo conferma investimenti e occupazione

(Di martedì 14 febbraio 2023)glie i livelli occupazionali per l'Italia che rimane un "pilastro fondamentale" del Piano Dare Forward che prevede 30 miliardi previsti al 2025 a livello globale per ...

... Davide Mele, senior vice president Corporate Affairs diItalia al primo tavolo fra azienda, governo e, presieduto dal Ministro Adolfo Urso. Persono presenti anche ...Si è trattato del primo incontro formale con il Governo in carica per discutere del piano di ristrutturazione (' Dare Forward ') diche ancora non prevede una prospettiva concreta per l'...

Tavolo Stellantis-sindacati al ministero. Urso: «Salvaguardare la filiera automotive» Il Sole 24 ORE

Stellantis, sindacati: "Nessun chiarimento su transizione" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Stellantis, sindacati: "Nessun chiarimento su transizione" - LaPresse LAPRESSE

Stellantis:iniziato tavolo tra governo, azienda e sindacati - Primopiano Agenzia ANSA

Stellantis, sindacati si incontrano col Ministro, ma "non abbiamo visto nulla" - News Automoto.it

Milano, 14 feb. (askanews) - Stellantis conferma gli investimenti e i livelli occupazionali per l'Italia che rimane un 'pilastro fondamentale' ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - E' iniziato al ministero delle Imprese e del Made in Italy il primo tavolo su Stellantis tra il governo, l'azienda e i sindacati, presieduto dal ministro Adolfo Urso. Al centro ...