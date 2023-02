Stellantis | presidio Fiom e lavoratori al ministero | “Non ci sono garanzie | basta con cassa integrazione e perdita di occupazione e salario”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel giorno del tavolo tra governo, sindacati e vertici di, fuori daldelle Imprese del Made in Italy laha organizzato un’assemblea pubblica con circa trecento lavoratrici edei diversi stabilimenti italiani, per chiederesul futuro occupazionale. “Vogliamo un piano straordinario che ci permetta di tornare a produrre in Italia”, ha rivendicato il segretario generale dellaCgil, Michele De Palma, precisando come “in questo momento nel nostro Paese produciamo meno di 500mila veicoli, ma possiamo produrne 2 milioni. Non si capisce perché l’azienda fa grandi risultati dal punto di vista della finanza, mentre iine, a oggi, non hanno ...

Lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della Fiom - Cgil, in occasione di undi lavoratorie dell'indotto sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy ...Da Flumeri a Pratola Serra, anche laha le sue difficoltà: martedi ci sarà undella Fiom Cgil a Roma. L'appello della Curcio è al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a ...

Stellantis, presidio Fiom e lavoratori al ministero: “Non ci sono garanzie, basta con cassa… Il Fatto Quotidiano

Stellantis, lavoratori di tutta Italia in presidio al Ministero delle Imprese RaiNews

IIA e Stellantis, riesplodono le crisi industriali in Irpinia Ottopagine

Cospito, a Roma scontri e fermi al corteo anarchico. Presidi in varie città QUOTIDIANO NAZIONALE

Stellantis, la Fiom lancia l'allarme: senza produzioni Mirafiori è ... Il Mattino Quotidiano

In Stellantis i lavoratori sono scesi ulteriormente a 46 mila ... E i lavoratori nel corso del presidio confermano i timori: “Ci ritroviamo con circa 1300 persone in cassa, nonostante la produzione ...E’ fissato per oggi il presidio dei lavoratori della componentistica Stellantis davanti al Ministero del Made in Italy, in concomitanza del tavolo di confronto tra governo, sindacati e azienda. “C’è ...