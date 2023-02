Statistiche Sampdoria-Inter | possesso palla e tanti tiri non bastano

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’non va oltre lo 0-0 sul campo della(qui tabellino e pagelle). I nerazzurri creano ma non riescono a sfruttare le palle gol– Rallenta la corsa dell’in campionato, fermata al Marassi dallasullo 0-0. Gli uomini di Inzaghi creano ma sono imprecisi sotto porta: nel finale Acerbi prima, e Lautaro Martinez poi, sfiorano il colpo dello 0-1. Ilè a favore dei nerazzurri: 65% contro il 35% dei padroni di casa. Netta la supremazia degli ospiti sul dato dei: 25 a 7, con la squadra di Inzaghi però che centra lo specchio della porta soltanto 5 volte. ALTRI DATI – Il conto dei corner premia l’: 7 battuti dagli uomini di ...

Audero 7: mette subito le manone sulla prima conclusione centrale di Lukaku. Attento su tutti i tentativi nello specchio nerazzurri, sbroglia anche un paio di situazioni potenzialmente pericolose in ...Gara di grande compattezza della squadra di Stankovic che riesce a guadagnare un punto nella sfida di Marassi contro l'Inter. La formazione di Inzaghi attacca per tutto il primo tempo e ci prova ...