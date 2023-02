Stankovic | «L’Inter è fortissima | in bocca al lupo a loro! Noi a testa alta»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dejanha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Sampdoria-Inter 0-0. Deki si complimenta con la sua squadra, ma anche con i nerazzurri evidenziandone la forza COMPLIMENTI ?evidenzia la forza del, ma orgoglioso dei suoi ragazzi: «Questo punto è merito loro, il momento non è facile ma noi lottiamo fino alla fine. Complimenti ale a Inzaghi, da vicini capisci di che pasta è fatta. Sono fortissimi. Qualche volta eravamo frenetici e confusi con la palla, ma certi errori li capisco. Abbiamo avuto le nostre chance, anchele ha avute, siamo stati anche fortunati. Non ci credo tantissimo, ma tanto nel lavoro e nell’approccio alla gara. Oggi abbiamo avuto concentrazione fino all’ultimo, crediamo nel nostro lavoro. Facciamo conti anche con squalificati, ...

