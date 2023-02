Stankovic | «Inter squadra spettacolare! Punto in casa | contento per i ragazzi»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dejandopo Sampdoria-terminata sul punteggio di 0-0 allo Stadio Luigi Ferraris, su DAZN ha parlato delconquistato incontro i nerazzurri complimentandosi con i suoi.INal termine di Sampdoria-0-0, su DAZN ha parlato così: «Le ultime partite abbiamo lasciato molto in giro soprattutto negli ultimi minuti. Il calcio è come la vita, c’è bisogno di equilibrio. La scorsa settimana ero emotivamente distrutto, soprattutto per i. Questa sera, invece, abbiamo portato aun. L’è unacon una rosa spettacolare e con obiettivi diversi dai nostri, noi però ce la siamo giocata a viso aperto. Sono ...

L'ha avuto qualche buona occasione, ma non è mai stata davvero incisiva , davvero efficace, ... 14), aquesto punto conquistato contro la sua ex squadra potrebbe far bene sul piano ......quando l'alza il baricentro, ma è fondamentale per il Doria. Djuricic 5,5 : un po' fumoso nel primo tempo, come spesso accade in stagione. Decisamente più vivace nella ripresa.lo ...

Corsera - Arriva l'Inter, contromossa Stankovic: l'ex nerazzurro come Pioli Fcinternews.it

L'Inter non sfonda, la Sampdoria ringrazia: a Marassi finisce 0-0, un pareggio che fa più felice... Fcinternews.it

Stankovic: "Inter una delle squadre più forti" Sport Mediaset

Sampdoria e Inter non si fanno male, Stankovic ferma Inzaghi: 0-0 a Marassi TUTTO mercato WEB

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Inter: le dichiarazioni Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine ...Lavoriamo ogni giorno per non avere rimorsi di non aver dato tutto, ok i problemi, la classifica è quella, ma ogni partita è una storia diversa e dobbiamo uscire sempre dal campo a testa alta. Con ...