Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sanpuò essere una festa divisiva. Mentre alcuni apprezzano l’opportunità di coccolare il ragazzo o le ragazza della loro vita, altri sono scoraggiati dagli aspetti commerciali della giornata. Se questo 14 febbraio non sentite la magia del, perché non unirsi aglini e per passare invece al Cow Hug Day (ovvero la Giornata dell’abbraccio della mucca)? In una lettera d’amore dell’Animal Welfare Board of, il segretario Dr SJ Dutta ha presentato un’offerta per spazzare via Sana favore del Cow Hug Day. Il suggerimento arriva nel tentativo di celebrare le tradizioni del paese, che secondo loro sono sull’orlo dell’estinzione a causa dell’insinuarsi della cultura occidentale. “Sappiamo tutti che la mucca è la spina dorsale della culturana”, ...