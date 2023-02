(Di martedì 14 febbraio 2023) Chiusura inper il differenziale tra Btp italiani edecennalia 178,5contro i 180 della vigilia e i 179 segnati oggi in apertura. In rialzo di 5base il rendimento ...

LoBTP - Bund si è ristretto e ha terminato gli scambi a 177,12 punti base, con una ... Utility: ecco i 3 titoli da tenere d'occhio Gli analisti di Equita SIM evidenziano chele societa piu ...Chiusura in calo per il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi a 178,5 punti contro i 180 della vigilia e i 179 segnati oggi in apertura. In rialzo di 5 punti base il rendimento annuo italiano al 4,216%, contro i 6,5 ...

Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 178,5 punti Agenzia ANSA

Spread: distanza tra BTP e Bund tedeschi in calo. Aumentano i ... Trend-online.com

BTp: spread chiude in calo a 178 punti ma non si ferma corsa ... Borsa Italiana

Lo spread è ancora alto per Bankitalia: perché l'Italia rischia Money.it

BTP e Spread: possibili sorprese ora. I titoli sotto esame Trend-online.com

Il divario tra mutui a tasso variabile e fisso continua a ridursi ... Webank e Banco BPM, invece, hanno aumentato lo spread dei mutui a tasso fisso da 10 a 30 punti base. Banca Sella ha ridotto i ...Chiusura in calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 178,5 punti contro i 180 della vigilia e i 179 segnati oggi in apertura. (ANSA) ...