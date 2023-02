Sportello di Coaching per genitori e adolescenti | «Non ci parla e non vuole contatto fisico»

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 febbraio 2023) Mi hanno scritto sia Elena, una mamma di un ragazzo di 16 anni, sia Marta, mamma di un ragazzo di 20 anni, entrambe preoccupate per il figlio introverso, timido, insicuro e isolato. Questi ragazzi hanno pochi amici, e per lo più sono amici che i ragazzi non incontrano realmente, ma solo tramite video in internet. Il figlio di Elena rifiuta ognicon la madre, non accetta neanche una pacca sulla spalla, anche se lei vede che dai suoi occhi traspare un forte bisogno di affetto. Il figlio di Marta invece rifiuta dire con inonostante loro abbiano in vari modi cercato di spingerlo a prendere una decisione nel campo lavorativo ma lui non sapendo cosa fare vive sospeso in una dimensione di temporeggiamento senza prendere alcuna decisione e isolandosi. Leggi ...