Spinalbese svela il suo piano per far uscire Oriana o Nikita dal GF Vip

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ieri sera al GF Vip sono finiti in nomination alcuni tra i concorrenti più forti e con più fan: AntoninoMarzoli,Pelizon e Antonella Fiordelisi. In questi tre giorni vedremo i fanclub più accaniti scannarsi, i Donnalisi, gli Oriele, i Gintonic e i Nikiters faranno di tutto per far trionfare il loro beniamino.e ilper provare a far(o) dal GF Vip. Subito dopo la puntata Alberto De Pisis ha commentato il televoto insieme ad Antonino e Davide Donadei: “Questa è una nomination forte. Pensate, se vincemanda in nomination, se vince Antonella mandae se vinci tu Antonino mandi ...