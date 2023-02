Spezia | Gotti in bilico | Semplici è il favorito per sostituirlo

(Di martedì 14 febbraio 2023) La posizione di Lucaallonon è più salda: in caso di esonero, la dirigenza ligure valuta l’opzioneLa posizione di Lucasulla panchina delloè molto in. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico è a rischio esonero. Il primo nome per la panchina degli spezzini sarebbe quello di Leonardo, ildella dirigenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... il secondo, invece, accetterebbe anche un contratto fino a giugno con opzione ma in queste ore è stato sondato anche dalloche sta valutando la posizione di Luca1 A: lonon è tranquillissimo in classifica e contro l'Empoli per come si era messa la partita poteva essere l'occasione per portare a casa una vittoria molto importante. Ma perché dopo ...

Sky - Spezia, Gotti rischia l'esonero: spuntano i nomi dei sostituti, c'è anche Pirlo CalcioNapoli24

Spezia, Gotti a rischio esonero: in pole c'è Semplici GianlucaDiMarzio.com

SPEZIA, Anche Gotti a rischio esonero: Semplici in pole Firenze Viola

Spezia, Gotti rischia l'esonero: chi lo sostituisce in panchina Fantacalcio ®

Spezia, Gotti oggi ha diretto l'allenamento. Ma rimane a rischio esonero TUTTO mercato WEB

La posizione di Luca Gotti allo Spezia non è più salda: in caso di esonero, la dirigenza ligure valuta l’opzione Semplici La posizione di Luca Gotti sulla panchina dello Spezia è molto in bilico.Primi gol in campionato per Daniele Verde dello Spezia. Fino a questo momento non aveva mai timbrato ... Un giocatore finalmente ritrovato per Gotti. Proprio nel momento più difficile della stagione, ...