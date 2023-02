Specializzandi costretti a flessioni | inchiesta archiviata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –a farese in ritardo rispetto alle 6,30, ora fissata per l’inizio dello svolgimento dell’attività formativa. La Procura della Repubblica di Salerno ha archiviato l’indagine aperta, dopo che nel mese di aprile dell’anno scorso era esploso il caso anche in seguito alla diffusione di alcuni video, nei confronti del professor Nicola Maffulli. I fatti – come scrive il Corriere della Sera – non configurano reati, secondo i magistrati. Quellepossono essere considerate al limite inopportune ma non vessatorie. L’Università di Salerno ha reintegrato Maffulli nel ruolo di coordinatore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dalla quale era stato sospeso. Quelle, spiega Maffulli, non erano ...