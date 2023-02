Special Olympics World Games | a Bergamo il primo collegiale di preparazione col team pallavolo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023). Glisono alle porte: dal 17 al 25 giugno 2023 a Berlino, un colorato festival internazionale dello sport per persone affette dalla sindrome di down avrà come obiettivo quello di diffondere una filosofia inclusiva e accogliente in tutto il pianeta. E il Volleyavrà l’onore di ospitare uno degli eventi di avvicinamento: da sabato 18 a lunedì 20 febbraio, ilsarà ospite in città per undi allenamento. Nella fase pre-mondiale sono infatti previsti alcuni raduni diin tutta Italia e la prima tappa di uno di questi momenti unici di incontro per tutti gli Atleti selezionati sarà proprio a. Il nostro Paese, a Berlino, ...