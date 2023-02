Spal | ufficiale | Oddo è il nuovo allenatore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Massimoè ufficialmente ildella. Ecco il comunicatoapparso sul sito web del club di Ferrara Massimoè ufficialmente ildella. Ecco il comunicato. COMUNICATO – S.P.A.L. comunica di aver affidato a Massimol’incarico didella prima squadra. Iltecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2024 in caso di raggiungimento della salvezza nella presente stagione sportiva. Da oggi Massimoè l’della S.P.A.L. ed a completare il suo staff ci saranno anche Marcello Donatelli (vice ...

Attualmente laè terzultima in piena zona retrocessione in serie B ."Daniele De Rossi sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Buona fortuna mister". Con queste parole, apparse in un tweet pubblicato sul canaledel club, laha comunicato la decisione di cambiare la propria guida tecnica, esonerando l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, alla sua prima esperienza da allenatore. Il ...

