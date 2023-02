Spal | Massimo Oddo è il nuovo allenatore | è ufficiale Contratto fino a giugno con opzione

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Latenta di invertire le sorti della propria stagione cambiando la guida tecnica. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, il club ferrarese ha ufficializzato l’arrivo in panchina di un altro campione del Mondo del 2006,. L’exdi Udinese e Pescara ha firmato unal 302023 e, in caso raggiungesse la salvezza, si attiverebbe automaticamente il rinnovo per la stagione successiva: “S.P.A.L. comunica di aver affidato al’incarico didella prima squadra. Iltecnico biancazzurro ha firmato unal 302023 con rinnovo automaticoal 30 ...