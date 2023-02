Spal | esonerato De Rossi | già oltre venti ribaltoni in serie B

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVentunesimo cambio in panchina inB. Laha ufficializzato l’addio a Daniele De, che era salito in sella alla nona giornata dopo l’esonero di Roberto Venturato. La decisione è arrivata dopo la sconfitta esterna dell’ultimo turno con il Venezia, che curiosamente dopo aver spinto il Benevento all’esonero di Cannavaro si è ripetuto inducendo il presidente americano Joe Tacopina a imboccare la stessa strada per la sua. Al posto dell’ex centrocampista della Roma è pronto un altro campione del mondo, Massimo Oddo, che dirigerà oggi il suo primo allenamento. Gli estensi sono attualmente terzultimi con un solo punto di vantaggio sul Benevento e due sul Cosenza, fanalino di coda. Solo sette non hanno ancora cambiato inB Nei bassifondi del torneo di ...