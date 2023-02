Sorelle Kardashian | tutte o quasi pronte alla prova costume

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo aver sfoggiato, tra vari red carpet, spot pubblicitari e apparizioni tv, gli outfit più di tendenza degli ultimi mesi, letornano in bikini sui social e, in anticipo rispetto ale altre, si mostrano giàall’estate. La prima, qualche giorno fa, è stata Kendall Jenner con uno scatto, ovviamente di spalle, che la ritraeva accovacciata con unperizoma. Inutile dire che quella foto – la quarta del carosello dell’11 febbraio sul suo profilo – ha fatto il giro del mondo. Insieme all’accusa di aver modificato il lato B con photoshop. Foto: IPA Khloé: fisico tutto muscoli su Instagram E se Kendall scatena polemiche, Khloé riceve una cascata di commenti positivi per il suo bikini body tutto curve e muscoli. Immortalata di profilo, con un ...

