Sondaggi politici | crisi Calenda - Renzi | crescono Meloni e Pd

Leggi su money

(Di martedì 14 febbraio 2023) L' ultimoo politico di Swg, diffuso in data 13 febbraio dal Tg la7, arriva proprio nel pieno dello spoglio dei voti per quanto riguarda le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio : come noto, il centrodestra si è imposto largamente in entrambe le Regioni. ...