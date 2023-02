Sondaggi Lab2101 | Fdi torna a crescere | bene anche Pd e M5S

(Di martedì 14 febbraio 2023)Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate daiper Affaritaliani.it il 9 febbraio. Il partito di Giorgia Meloni cresce di quattro decimi al 28,9% rispetto alla precedente rilevazione.i principali inseguitori, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, guadagnano consensi: i primi crescono dello 0,1% al 17,9% e i secondi dello 0,2% al 15,5%. Lega, Forza Italia e Azione/Italia Viva registrano una contrazione dello 0,2% ciascuno. Il Carroccio scende al 9,3%, il Terzo Polo al 9,1% e gli azzurri di Berlusconi al 6,8%. L’alleanza Sinistra Italiana/Verdi cresce di un decimo e stampa un netto 4%, seguono +Europa al 2,7%, Italexit all’1,4% Articolo Uno all’1% e Noi Moderati allo 0,5%. In totale il centrodestra raccoglie il 45,5% dei consensi (-0,1%) ...

