Sondaggi | bomba dopo il voto | super Lega | terremoto a sinistra

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Archiviate le elezioni regionali in Lazio e Lombardia la politica risale sull'ottovolante deie delle proiezioni. Proprio analizzando ilche ha decretato l'elezione dei candidati di centrodestra Francesco Rocca e Attilio Fontana, ilsta Alessandro Amadori propone un'elaborazione che proietta il dato locale, con le dovute accortezze, sul piano nazionale. Con esiti clamorosi. Le regionali hanno un profondo significato politico, va da sé, ma partire dai dati locali per ipotizzare un possibile risultato nazionale è un po' azzardato, ammette ilsta. L'elaborazione comunque, come tutti i limiti del caso, offre una tendenza del consenso. Ma quali sono i risultati? "Sulla scorta delregionale 2023, oggi Fratelli d'Italia confermerebbe il 26 per cento ottenuto a ...