(Di martedì 14 febbraio 2023)– Ecco le reazioni del web alout di Jakub, ex calciatore della Sampdoria. I dettagli Ecco le reazioni del web sulout di Jakub. Il centrocampista ceco, ex Sampdoria ed attualmente allo Sparta Praga, ha infatti annunciato oggi la sua omosessualità. Biasin: “Grande Jakub” Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così il gesto di: L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub: «”Ciao, sono Jakub. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Il fatto che sia uno dei primi, se non il primo, a fareout nel mondo del, dimostra la grandezza di questo messaggio. Grande Jakub». L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp ...

...economicamente distrutta non può darci lezioni di gestione" 2021 archivio Image Sport // ... Tebas ha pubblicato suiun video in risposta a Rubiales in cui dice: 'Non finisce mai di ...Che cavalcata Dusan Vlahovic , nel video che spopola sui, lo chiama affettuosamente " Pippo ". Ecco, "Pippo" ha le spalle larghe e soprattutto l'esperienza di chi è in grado di trascinare un ...

SOCIAL CALCIO – Il web sul coming out di Jankto Calcio News 24

Calcio: Jakub Jankto ha fatto coming out sui social. La reazione: 'Il ... CityNow

Jakub Jankto fa coming out, le reazioni del mondo del calcio Sky Sport

Kings League di Piquè: il calcio da social è qui WIRED Italia

Gravina: «Offese ai giocatori sui social È un tema delicato, che non può essere sottovalutato» Calcio News 24

"Avevamo studiato il Chelsea dopo l'esito del sorteggio ma, alla luce del mercato invernale, diverse cose sono cambiate nel loro organico. Alcuni vecchi giocatori sono andati via e ne sono arrivati ...LE REAZIONI Il mondo del calcio si è schierato compatto con l'ex centrocampista di Udinese e Samp, la madre di suo figlio: "Quando me l'ha detto mi sono sentita libera" Il coming… Leggi ...