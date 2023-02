Sneijder | «Ihattaren? Preferirei che il ragazzo facesse notizia in modo diverso»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Wesleyha parlato dell‘arresto di Mohamedfinito in manette con le accuse di aggressione all’ex ragazza Wesleyha parlato dell‘arresto di Mohamedai microfoni di una TV olandese. LE PAROLE – «Non parlo con lui o con le persone che gli sono intorno da un po’ di tempo. Non sono sorpreso, ma me ne pento.che ilin. Ha delle qualità e questo rende tutto molto più amaro. Sicuramente è undifficile. Le cose che ha fatto le soppesi alle sue qualità, ecco perché è un grosso peccato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

A commentare l'accaduto è stato l'ex interista Snejider , il quale più volte in passato ha cercato di aiutarea tornare in forma : una iniziativa che è durata poco, visto l'atteggiamento ...La triste parabola diParagonato ad Ibrahim Afellay, anche per la somiglianza fisica, e a Wesleyper come sapeva giocare la palla sia di sinistro che di destro, tra l'altro ...

"Het wordt een moeilijk verhaal", concludeerde Sneijder bij Veronica, die ook kortstondig probeerde Ihattaren op het juiste spoor te krijgen. "Hij heeft die passie en die vreugde wel, maar hij kan de ...Wesley Sneijder, intervistato dalla TV olandese, ha parlato così dell‘arresto di Mohamed Ihattaren. Il giocatore, ancora di proprietà della Juve, è finito in manette con le accuse di aggressione ...