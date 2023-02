Smettiamola con questi cuori a forma di cibo | meglio fagioli a San Valentino

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Immagine generata con AI su midjourney.com Lo scorso 10 febbraio l’Agenzia dell’Onu per l’Ambiente ha celebrato la Giornata mondiali dei legumi.vegetali sono davvero importanti per lo sviluppo del pianeta e ci possono garantire un futuro migliore, non meno di un fidanzato o una fidanzata che ci ami sul serio. Se è vero che l’amore ci salva, anche inon vengono meno. Ma allora perché per il 10 febbraio nessuna azienda dell’industria alimentare ha fatto una confezione celebrativa come è solita fare invece per il 14, giorno di San? I cambiamenti nel mondo sono repentini, ma la food industry solitamente è reattiva. Ci anticipa spesso i bisogni come quando toglie l’olio di palma dagli ingredienti, quando colora le confezioni degli alimenti con un po’ di verde, per darci l’illusione che sia migliore. E poi il ...