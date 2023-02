Smaltimento rifiuti pericolosi Vasta operazione della Guardia Costiera

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nella giornata di lunedì 13 febbraio, il personaleCapitaneria di porto –, a seguito di una complessa attività di indagine, condotta sotto il coordinamentoProcura di Taranto, ha posto sotto sequestro, in esecuzione di relativo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, due dei più importanti siti in uso ad altrettante società esercitanti, nella provincia Jonica, attività di estrazione materiali da cava ed attività di recupero, per una superficie complessiva sequestrata di circa 22.000 metri quadrati di estensione. Nell’ambitostessa, i militari hanno altresì posto sotto sequestro apposito automezzo utilizzato da una ditta di Taranto, che benché sospesa dall’Albo nazionale dei ...

Sono 5 gli indagati per diversi reati di natura ambientale legati a una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non (soprattutto edilizi), quantificabili in numerose tonnellate.

La principale finalità è quella di prevenire i reati di specie anche quelli commessi da trasportatori che, privi di autorizzazione e formulari per la tracciabilità dei rifiuti, effettuano illecitamente lo smaltimento nelle aree rurali fino a creare vere e proprie discariche abusive.