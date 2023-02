Skincare | che cos' è il pilling e come si può evitare?

Lo dimostra la strepitosa Cate Blanchett: ha 53 anni ed è splendida piùmai. Anche se un grande ... è stata Global Brand Ambassador per SK - II (ora lo è di Armani Beauty , brandall ...... gli showsi si sono alternati sulla Costa Smeralda e l'intera esperienza vissuta da questo esclusivo punto di vista. Camihawke e Alice Venturi sono state, invece, ospiti di Veralab ,...

Barrier-boosting: la skincare che difende la pelle dal freddo la Repubblica

Chi sono i medici dietro allo skincare Vanity Fair Italia

Siero Viso: Perché è il prodotto che fa davvero la differenza ilgiornaledellabellezza.it

Amante della skincare Non puoi non avere questo strumento (24€) Telefonino.net

La beauty routine francese da copiare da Jeanne Damas Harper's Bazaar Italia

E ama le spezie, che sono acceleratori della digestione. Al pane non rinuncia quasi mai ma lo preferisce tostato. Insomma, nessuna dieta maniacale ma semplicemente un'attenzione all'alimentazione e ...Se anche voi avete notato come non solo il vostro corpo, il vostro umore ma anche la vostra pelle cambino a seconda della fase del ciclo mestruale nel quale vi trovate, sappiate che è del tutto normal ...