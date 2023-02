Sisma Turchia - Siria | Unicef | colpiti più di 7 mln di bambini

Sono almeno 31.974 le persone che hanno perso la vita ina causa del terremoto che ha colpito il sud est del Paese. Lo rende noto l'agenzia per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu. ."In, il numero totale di bambini che vivono nelle dieci province colpite dai due terremoti è di 4,6 milioni. In Siria, i bambini colpiti sono 2,5 milioni", ha dichiarato James Elder, ...

(ANSA) - ISTANBUL, 14 FEB - Sono almeno 31.974 le persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud est del Paese. Lo rende noto l'agenzia per i disastri e le ...(ANSA) - GINEVRA, 14 FEB - Più di 7 milioni di bambini sono stati colpiti dai devastanti terremoti che hanno devastato la Turchia e la Siria il 6 febbraio, ha dichiarato oggi l'Unicef, sottolineando ...