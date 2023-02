Sisma Turchia - Siria | salve 3 persone dopo 198 ore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Duesono state tratte in salvo nella provincia sud - orientale turca di Kahramanmarasessere rimaste per 198 ore sotto le macerie del terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato il ...

...state tratte in salvo nella provincia sud - orientale turca di Kahramanmaras dopo essere rimaste per 198 ore sotto le macerie del terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato il sud della...Il presidente siriano, Bashar al Assad , ha accettato di aprire altri due valichi tra la Siria nord - occidentale e laper favorire l'invio di aiuti nelle regioni colpite dal doppiodel 6 febbraio scorso. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres , precisando che i ...

Sisma Turchia-Siria: in salvo altre 2 persone, dopo 198 ore Agenzia ANSA

Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvati dalle macerie due fratelli dopo 181 ore - Terremoto: primo aereo di aiuti sauditi in Siria in 11 anni - Terremoto: primo aereo di aiuti sauditi in Siria in 11 anni RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, muore «di fatica» nel cercare superstiti tra le macerie: addio al cane da soccorso... Corriere della Sera

Terremoto Turchia, cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti TGCOM

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, annuncia la decisione del presidente siriano Bashar al-Assad di aprire i due valichi di Bab Al-Salam e Al Ra'ee per ...Caritas Filippine ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare le vittime del devastante sisma che ha colpito Turchia e Siria. I vertici dell’istituzione cattolica hanno chiesto a tutte le ...