Sisma in Turchia | l' Oms | peggior disastro in Europa da un secolo

Il bilancio delle vittime dei potenti terremoti della scorsa settimana nel sud dellae' salito a 31.974, afferma l'Agenzia per la gestione delle emergenze e dei disastri del ... ilha ...Continua a salire il bilancio delle vittime del devastanteche ha colpito il Sud - Est dellae il Nord della Siria. Sono oltre 40mila i morti. Ma si continua a scavare tra le macerie e a oltre 200 ore dal terremoto arrivano ancora notizie di ...

Sisma: 37 mila i morti in Turchia e Siria. Salvate dalle macerie due donne dopo 208 ore - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 15:14 - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 15:14 RaiNews

Sisma Turchia-Siria: in salvo altre 2 persone, dopo 198 ore Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, muore il cane da soccorso Proteo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, muore «di fatica» nel cercare superstiti tra le macerie: addio al cane da soccorso... Corriere della Sera

Dopo 204 ore dallo scoppio del sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, una donna è stata salvata ad Antiochia, nella provincia meridionale turca di Hatay. Secondo quanto riportato da Anadolu, la ...