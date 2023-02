Sisma | ad Aleppo Hala è rimasta sola con i suoi tre figli

(Di martedì 14 febbraio 2023) "Tutto ciò che otteniamo ci aiuta in questi tempi difficili di paura e incertezza da quando abbiamo lasciato le nostre case senza niente e non sappiamo cosa faremo o dove potremo dormire". A parlare è ...

In questo momento adci sono 54 edifici completamente crollati e circa 10 mila edifici danneggiati. Adesso stiamo collaborando con il sindacato degli ingegneri per aiutarli a fare una ...In quella zona devastata dal, tra 200 e 300 persone hanno perso tutto. "Offriamo loro tutto ... dice George, una situazione limite in questo inverno in cui di notte adsi registrano 5 ...

in questo momento "avvertiamo forte l'esigenza delle popolazioni colpite dal sisma di condividere le sofferenze e di sentirsi accolti". È quanto racconta ad AsiaNews il vescovo caldeo di Aleppo, mons.